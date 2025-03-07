Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.Abone ol
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindekilerle stantları gezerek, kitapları incelediği anlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. pic.twitter.com/KcrfjiDPKV— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 6, 2025