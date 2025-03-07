Tülay Hatimoğulları'nın YPG sözlerine MHP'den sert tepki

Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dediği mektuba karşın, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın ''Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor'' sözleri MHP'de tepkiyle karşılandı.

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Öcalan'nın silah bırakma çağrının terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı kamuoyunda tartışılıyor.

Tülay Hatimoğulları'nın da olduğu DEM Parti heyeti tarafından okunan metinde Öcalan, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan'ın çağrısının ardından konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın ''Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor'' sözleri MHP'de rahatsızlığa neden oldu.

Hatimoğullar'nın YPG ile ilgili sözlerine MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinde şunları yazdı:

Tülay Hatimoğulları, kimden yanasın? ABD mi, İsrail mi? PKK’nın silah bırakma ve feshedilme sürecine girmesi karşısında İsrail büyük bir telaş içindeyken, DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları bu telaşın neresinde durmaktadır?

İsrail cephesinde telaşlı bir hareketlilik başlamış görünmektedir. Siyonist Netanyahu, 'Suriye Kürtleri korunmalı” maskesi altında terör örgütü YPG’yi korumaya yönelik açıklamalar yaparken, İsrail’in “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır' şeklinde duyurduğu Türkçe bir sayfa açması da dikkat çekmektedir.