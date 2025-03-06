Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde turu rövanşa bıraktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers’a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Djiku kaydederken, konuk ekibin gollerini Dessers ve Cerny attı. Bu sonuçla Fenerbahçe, çeyrek final şansını İskoçya’daki rövanş maçına bıraktı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İskoçya ekibi Rangers'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cyriel Dessers ile 42. ve 81. dakikalarda Cerny kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 30. dakikada Djiku attı.

Öte yandan Rangers'ın Dessers ile bulduğu iki gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek adına tur şansını zora soktu. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Fenerbahçe 1 - 3 Rangers

90'Karşılaşma Rangers'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

90'Dzeko, ceza sahası yayı üstündeki Talisca'ya çıkardı. Talisca'nın direk dibine yaptığı vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.

90'Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

81'GOL! Cerny, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi. Savunmanın arkasına atılan uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Cerny, topu İrfan Can'ın yanından ağlara gönderdi.

70'Talisca, çok uzaklardan kaleyi yokladı, top yandan auta gitti.

58'Savunmanın arkasına sarkan Dessers, topu ağlara gönderdi ancak VAR tekrar devreye girdi ve ofsayt kararı verdi.

51'Rangers, Dessers ile topu ağlara gönderdi ancak VAR devreye girerek golü iptal etti. Karar ofsayt.

46'İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Rangers'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

42'GOL! Rangers, topu ağlara gönderdi ve 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Rangers atağında Dessers, topu arka direkteki Cerny'e gönderdi. Cerny, topu İrfan Can'ın yanından ağlara gönderdi.

36'Fenerbahçe, beraberlik golünün ardından 2. gol için baskısını artırdı.

30'GOL! Djiku, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Szymanski'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkten arka direğe seken topa Djiku, gelişine dönerek muhteşem bir vuruş yaptı ve skora dengeyi getirdi.

28'Pröpper ayağa kalktı ancak oyunda devam edemeyecek.

25'Rangers'in kalecisi Butland ve Pröpper çok kötü şekilde çarpıştı. Pröpper için sağlık görevlileri sahaya girdi ve oyun durdu.

23'Ceza sahasına atılan uzun pası En-Nesyri, Dzeko'ya indirdi. Dzeko'nun vuruşunu son anda kaleci kornere çeldi.

21'Sol kanattan ceza sahasına giren Jefte'nin vuruşu yandan auta gitti.

19'Sol kanattan Kostic, etkili geldi. Ceza sahasına giren Kostic, pasını penaltı noktasının hafif sol çaprazındaki En-Nesyri'ye çıkardı. Nesyri'nin vuruşu üstten auta gitti.

6'GOL! Top ağlara gitti ve Rangers öne geçti. Szymanski'nin kendi ceza sahamızın önünde kaptırdığı topta araya giren Dessers, kaleci İrfan'ı geçip topu boş ağlara gönderdi. Çağlar Söyüncü, topa müdahale etti ancak hakem topun çizgiyi geçtiği yönünde karar verdi. Rangers, 1-0 öne geçti.

3'İlk dakikalarda Fenerbahçe maça önde baskı yaparak başladı.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maça Fenerbahçe başladı.

Fenerbahçe - Rangers ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Mert Müldür, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin