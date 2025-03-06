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MHP'li İsmail Özdemir: Yolsuzlukla fonlanan medya ve gazeteciler açığa çıkmalı

MHP'li İsmail Özdemir: Yolsuzlukla fonlanan medya ve gazeteciler açığa çıkmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye’deki muhalefet ve medya sorunlarının kasıtlı olarak yaratıldığını öne sürdü. Özdemir, bazı belediyelerin yolsuzlukla elde edilen kaynaklarla medya ve gazetecilere fon sağladığını iddia ederek, bu sürecin açığa çıkmasının Türkiye’deki birçok meseleyi daha iyi anlamayı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, muhalif medyanın lüks yaşamlarını ve yüksek maaşlarını eleştirerek, adli mercilerin bu gerçekleri kamuoyuna açıklaması gerektiğini ifade etti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, X hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, Türkiye'deki muhalefet ve medya sorunlarının sistematik bir şekilde yaratıldığını öne sürdü.

Özdemir, yurt dışı fonlarıyla başlayıp, bazı belediyelerin yasadışı ve yolsuzlukla elde edilen kaynaklarıyla medya ve gazetecilere aktarılan fonlamaların oluşturduğu bir çarkın işlediğini belirtti. Bu süreçlerin açığa çıkmasıyla birlikte Türkiye’deki pek çok meselenin daha iyi anlaşılacağına dikkat çeken Özdemir, muhalif medya kuruluşlarında görev yapan spiker ve gazetecilerin yüksek maaşlarla lüks yaşamlar sürdüklerini ve buna rağmen halkı yoksullukla suçladıklarını ifade etti. Özdemir, bu gazetecilerin “Cumhurbaşkanı maaşından bile daha fazla para kazandığını” vurgulayarak, adli mercilerin bu gerçekleri kamuoyuna bir an önce açıklaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik uzun süredir yapılan iftiraların sonunda açığa çıkacağını ve söz konusu medya organlarının ipliğinin pazara çıkacağını söyledi.

İşte İsmail Özdemir'in paylaşımı:

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