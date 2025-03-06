Papara çöktü! Kullanıcılar hesabına giriş yapamıyor

Dijital ödeme platformu Papara’da, kullanıcılar giriş yaparken "Bilgilerin kontrol ediliyor" ekranında takılı kaldıklarını belirtiyor. Sorunun kimlik doğrulama aşamasında yaşandığı ve genel bir erişim problemine işaret ettiği ifade edilirken, şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Dijital ödeme platformu Papara, kullanıcıların giriş yaparken yaşadığı bir sorunla gündemde. Birçok kullanıcı, hesaplarına giriş yapmak için şifrelerini girdikten sonra "Bilgilerin kontrol ediliyor" ekranında takılı kaldıklarını bildiriyor.

Papara giriş sorunu kullanıcıları mağdur ediyor

Kullanıcılar, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden giriş yapmaya çalıştıklarında kimlik doğrulama aşamasında sistemin yanıt vermediğini belirtiyor. Sosyal medyada ve çeşitli forumlarda yapılan paylaşımlarda, sorunun genel bir erişim problemine işaret ettiği görülüyor.

Papara'dan konuyla ilgili açıklama geldi mi?

Şu an için Papara yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak platformda yaşanan bu teknik aksaklığın, sistem yoğunluğu veya geçici bir sunucu hatasından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

Papara kullanıcıları, yaşadıkları giriş probleminin ne zaman çözüleceğini merak ederken, şirketin en kısa sürede konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Gelişmeleri takip etmek için Papara’nın resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurular kontrol edilebilir.