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Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan zincir marketin iki şubesine ve kasaba kapatma cezası

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan zincir marketin iki şubesine ve kasaba kapatma cezası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir marketin iki şubesi ve bozuk et satan bir kasabın üç gün kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

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Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceklerini vatandaşın sağlığını önemsediklerini ifade etti.

Zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş iki ayrı zincir marketin şubelerinin son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilmiş ve üç gün süreyle kapatılmıştır. Yine yapılan denetimler sırasında bozuk et sattığı tespit edilen kasap hakkında da işlem yapılarak 3 gün süreyle kapatıldı. Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

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