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İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanları Cidde'de toplanıyor: Gündem Gazze'nin yeniden inşası

İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanları Cidde'de toplanıyor: Gündem Gazze'nin yeniden inşası

İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin halkına yönelik tehditleri görüşmek üzere Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde toplanıyor.

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Dışişleri Bakanı Fidan'ın da katılacağı zirvede, Filistinlilerin yerlerinden edilmelerine karşı ortak duruş sergilenecek ve Gazze için Mısır öncülüğünde hazırlanan yeniden imar planına destek verilecek. Türkiye, Filistin'in bağımsız devlet olarak tanınması çağrısını yineleyecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 20. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin halkına yönelik gelişmeler gündemiyle 7 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı toplantıda, Gazze'nin yeniden imarı ve Filistin halkına yönelik saldırılar masaya yatırılacak.

Toplantının ana gündem maddesi olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilere yönelik açıklamaları ve İsrail’in bölgedeki tutumunun ele alınacağı belirtiliyor. Toplantıya katılacak dışişleri bakanlarının, Filistin halkına yönelik yer değiştirme politikalarına karşı ortak bir duruş sergilemesi bekleniyor.

Ayrıca toplantıda, geçtiğimiz günlerde Kahire’de gerçekleşen Arap Ligi Olağandışı Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’nin yeniden inşası yol haritasına ilişkin destek açıklamalarının yapılması da bekleniyor.

FİDAN: “FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI KORUNMALI”

Türkiye'nin toplantıdaki duruşuyla ilgili diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin topraklarından çıkarılması girişimlerine açıkça karşı çıkacak. Bakan Fidan'ın, Filistin halkının yerinden edilmesinin uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurgulaması ve Türkiye’nin bu girişimlere karşı net duruşunu teyit etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye’nin, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir yeniden inşayı bölge istikrarı açısından kritik bir adım olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda, Bakan Fidan'ın, Mısır’ın öncülüğünde hazırlanan ve Arap Ligi’nde kabul edilen yeniden imar planına Türkiye’nin desteğini güçlü şekilde vurgulaması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN BAĞIMSIZ FİLİSTİN ÇAĞRISI

Türkiye’nin toplantıda ayrıca Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak uluslararası alanda tanınması için ortak girişimlerin güçlendirilmesi çağrısında bulunacağı kaydedildi. Ayrıca, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye yönelik insani yardımların artırılmasının önemine vurgu yapılacak.

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