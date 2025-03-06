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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio canlı yayına alnında haç işaretiyle çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio canlı yayına alnında haç işaretiyle çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rubio, Hamas'ı tehdit ettiği Fox News programına alnına çizdiği haç ile çıktı.

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ABD Başkanı Trump yönetimindeki ABD'den korkutucu mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'tan geri kalmadı, canlı yayında İslam dünyasına haç işaretiyle mesaj verdi. 

Rubio, alnında haç işaretiyle Fox News'te yaptığı konuşmada Trump'a arka çıkarak, "Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" dedi.

ABD'li bakan, şunları söyledi: "İnsanlar başkanın esirlerle görüştüğünü, hikayelerini dinlediğini ve haklı olarak öfkelendiğini anlamıyor. Her hafta sonu bir deri bir kemik kalmış esirlerin serbest bırakıldığı, cesetlerin teslim edildiği ve bazen yanlış cesetlerin olduğu, burada 5, orada 3 kişinin olduğu ve oyunlar oynandığı bu videoları izlemekten yoruldu ve bu konuda sabrını yitirdi."

ABD Başkanı Trump, Hamas'a seslenerek, "Esirleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" demişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump "Ayrıca Gazze halkına" diye ekleyip Gazzelilere rehineler konusunda istediğini yapmadıkları takdirde öleceklerini belirtmişti.

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