Ekmek fırınında hijyen skandalına 105 bin TL ceza

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ekmek fırınında üretim sırasında tezgâha terlikle basan çalışanın görüntüleri tepki çekti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösteren işletmeye 105 bin 274 TL ceza kesildi.

Abone ol

Çanakkale’nin Çan ilçesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında çalışan kişinin, pideleri hazırladığı üretim tezgahına terlikle bastığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Atatürk Mahallesi'ndeki söz konusu fırında inceleme yapan yetkililer, işletmenin üretim sırasında hijyen kurallarını ihlal ettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından, işletmeye 105 bin 274 liralık idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya tolerans gösterilmeyeceğini ifade ederek, gıda üretim noktalarına yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceğini bildirdi.