MSB'den flaş açıklama! "PKK ve onunla iltisaklı tüm gruplar silahlarını teslim etmeli"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmasının ardından örgüt ateşkes kararı almıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuyla ilgili açıklamasında "PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca bakanlık kaynakları, Özgür Özel hakkındaki çarpıcı gelişmeyi paylaştı...

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi İmalatı Harbiye Müzesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Operasyonlar sonucu, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 478 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine devam edecek, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini belirterek, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, 1357 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 olmuştur." bilgisini paylaştı.

TSK'nın, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'ye görevlendirilen askeri ataşemiz 2 Mart'ta göreve başlamıştır." ifadesini kullandı.

Aktürk, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesinin kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirterek, "İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir. Orta Doğu'da kalıcı istikrar ve barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözüm ile mümkündür." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler'in, yarın Balıkesir'de gerçekleştirilecek Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet törenine katılacağını söyledi.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına da kesintisiz olarak devam ettiğini ifade etti.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları anlattı:

"19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında İngiltere'de Cobra Warrior Karma Hava Harekatı, 3-14 Mart tarihleri arasında İtalya'da Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekatı, İstanbul ve Polonya'da Loyal Leda NATO Müşterek Kara Harekatı tatbikatları devam etmektedir. 10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı tatbikatına katılım sağlayacak uçak ve personelimiz ABD'ye intikal etmiştir. Somali Deniz Görev Grubu kapsamında TCG Gökova ile TCG Göksu arasındaki görev değişimi 3 Mart'ta gerçekleştirilmiştir."

Aktürk, ayrıca 8 Mart'ta Çanakkale'de, Nusret Mayın Gemisinin 8 Mart 1915 sabahı gerçekleştirdiği tarihi mayınlamayı anmak maksadıyla anma töreni ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Deniz Harp Okulu kadın öğrencileri ve kadın deniz astsubayların katılımıyla "Nusret Mayın Gemisi ile Seyir ve Tecrübe Aktarımı" faaliyeti düzenleneceğini ifade etti.

Savunma sanayisi ve envantere yeni giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin, ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri ile tüm dünyada adından söz ettirdiğine dikkati çekerek, TSK'nın kara, deniz, hava, siber ve elektronik harp alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığı daha da artırdığını söyledi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Dragoneye-2 Termal Kamera"nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirten Aktürk, "Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sunmaya, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanda, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail medyasında, "Türkiye'nin Suriye'de 3 yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına ilişkin haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, "Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir. Önceliğimiz komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısı

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."

Avrupa güvenlik mimarisi

Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin soruları da yanıtlayan kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte, Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değildir. Ancak, ülkemizin AB'nin savunma girişimlerine katılımının siyasi gerekçelerle engellenmeye devam edilmesi çok yanlış bir tavır olacaktır. Avrupa'nın güvenlik alanındaki endişelerinin arttığı bu dönemde, ülkemizin AB'nin savunma çabalarına tam katılımı Avrupa'nın küresel anlamda bir aktör olması için de elzemdir."

Ukrayna'ya asker gönderileceğine yönelik iddialar

Bakanlık kaynakları, Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında Türk askerinin gönderileceğine yönelik haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Adil ve kalıcı bir barışa, her iki tarafın da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilmesiyle ulaşılabileceğine yönelik görüşümüz bakidir. Ülkemiz bu süreçte bölgede barışın sağlanması, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik her türlü yapıcı girişim desteklenmeyi sürdürecektir. Bununla birlikte savaşın sona erdirilmesine yönelik çok boyutlu diplomatik girişimleri Devletimizin ilgili kurumları ile yakın koordine içerisinde takip ediyoruz. Muhtelif mecralarda dile getirilmekle birlikte henüz kavramsal bir çerçeveye oturtulamamış olan bir misyona katkıda bulunma konusu, bölgesel istikrar ve barışın tesisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm taraflarla karşılıklı olarak değerlendirecektir."

Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı Tatbikatı'na katılım

Bakanlık kaynakları, ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 tatbikatına ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"10-21 Mart tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı Tatbikatı'na ülkemiz tarafından 5 adet F-16 uçağı ve 73 personel ile sekizinci kez katılım sağlanmaktadır. Uçaklarımız ve personelimizin ABD'ye intikali tamamlanmıştır. Bahse konu tatbikat ilk olarak 1975 yılında icra edilmeye başlanmıştır. Her yıl 3-6 kez Nevada'da Red Flag; 4-6 kez, Alaska'da Red Flag-Alaska ismiyle icra edilen tatbikata ülkemiz tarafından son olarak 2016'da katılım sağlanmıştır."

Özgür Özel'e kötü haber: Ayrı ayrı dava açtılar!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuvvet Komutanları hakkındaki ifadeleri sonrasında, komutanların dava açıp açmadığına dair soruları da yanıtlayan kaynaklar, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır." şeklinde konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı'nın emekliliğini istemesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'nun emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabilmektedir. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde olup, Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorundadır. Bu kapsamda, Tuğgeneral Hakan Tutucu kendi isteğiyle 28 Şubat'ta emeklilik dilekçesini vermiştir. Talebi uygun görülerek onaylanmıştır. Basında çıkan görevlendirme haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

Özgür Özel ne demişti?