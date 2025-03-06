Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin davasında ara karar!

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan’ın 44, ablası Nihal Candan’ın ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen kişi, "Beni Onur Apaydın’ın adamları duşa sokarak ıslattılar. Beni daha sonra burada dövdüler. 2 saat beni darp ettiler" dedi.

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Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 21 sanıklı çetenin davasının görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında tahliye edilen Bahar Candan katılmazken, 24 yıla kadar hapsi istenen ablası tutuksuz sanık Nihal Candan hazır bulundu.

"KORKTUM"

Nihal Candan adına açılan sahte hesaplar nedeniyle bir vatandaş saatlerce darp edilmiş. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ebubekir Güzeller, "Ben reklamcıyım, sosyal medya hesapları yönetiyorum. Bir arkadaşım vesilesi ile Bahar Candan ile tanıştım. Instagram hesabına giriş yapamıyordu. Ben Bahar Candan’ın sosyal medya hesabını kurtarıp kendisine verdim. Bahar ile arkadaş kaldık. Bahar ile bir gün bir restorana gittik. Orada bu dosyada yargılanan Onur Apaydın ile karşılaştık. Aralarındaki diyaloglar bana garip geldi. O yüzden tuvalete diye çıkıp tamamen ayrıldım. Biraz korktum. Nihal ile sevgiliydi o dönem Onur Apaydın. Bana ilerleyen dönemde Onur Apaydın yazdı. Nihal Candan adına açılan sahte hesapları kapatmamı istedi. Ben sahte hesapları kapattırdım. Para almaya yanına gittim Onur Apaydın’ın. Bana 10 bin TL para verdi. Nihal Candan adına açılan sahte hesaplar çoğalmaya başladı. Bunların kapatılması için 1-2 kez yine yardımcı oldum.

"2 SAAT DARP ETTİLER"

Onur Apaydın bir gün beni aradı, ‘bu sahte hesaplar yine açılmaya başladı, bu hesapları kim açıyor gel bir bakalım’ dedi. Esenyurt’ta bir apartmanda görüştük. Onur Apaydın bana ‘bunu sen yaptın 5 dakika içinde sahte hesabı kaldıracaksın’ dedi. Para kazanmak için sahte hesap açtığımı düşünüyordu. ‘Ben açmadım sahte hesapları’ dedim. Onur Apaydın 5 dakika sürenin sonunda bana tokat attı. Beni Onur Apaydın’ın adamları duşa sokarak ıslattılar. Beni daha sonra burada dövdüler. 2 saat beni darp ettiler. Yakından polis siren sesi geldi beni daha sonra bıraktılar. ‘Şikayetçi olursan daha çok üzerine saldırırız’ dedikleri için ve delil olmadığı için resmi şikayet başvurusu yapmadım. 1 hafta sonra Onur Apaydın tutuklandı zaten" dedi.

"BAHAR HERKESTEN PARA İSTERDİ"

Mahkeme başkanının Bahar Candan, Onur Apaydın’dan para ister miydi sorusu üzerine tanık Güzeller, "Bahar genel olarak herkesten para isterdi. Yeni tanıştığı birinden bile para isterdi" şeklinde cevap verdi.

Tutuklu örgüt lideri Onur Apaydın ise SEGBİS sistemi ile bağlandığı duruşmada tanık Güzeller’in anlattığı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan’ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan’ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamenin devamında "Nihal ve Bahar Candan’ın önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edilmişti.

İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın’ın örgüt içerisinde ‘gizli muhasebeci ve kasa’ konumunda olan Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti.

Öte yandan mağdur temin etme görevlisi olan şüpheli Hacı İsrafil Sağlam iddianamede yer verilen ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını söyleyerek, "Toplantılara üst kademeden herkes katılıyordu. Saha elemanları ve alt kademe asla katılamazdı. Örgütün üst yönetimindeki herkes iştirak ediyordu. Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında örgütün iç işleyişine ilişkin konular araba alım satım işler konuşuldu" şeklinde beyanda bulunduğu da iddianamede ifade edilmişti.

İddianamede Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti. Bahar Candan 20 Eylül 2024 tarihinde görülen duruşmada tahliye edilmişti.