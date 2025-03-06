Özgür Özel'e açılan 'Hulusi Akar darbe başarılı olsa başa geçecek' davasında karar çıktı

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile Özel'in avukatı Sedat Aslantaş katıldı.

Söz alan Olgaç, Özel'in dava konusu sözleri nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, davanın kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Özel'in avukatı Aslantaş ise müvekkilinin sarf ettiği sözlerin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu, davacı tarafın bir siyasetçi olarak eleştirilere katlanması gerektiğini savunarak, davanın reddedilmesini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Özel ne demişti?

Özel, geçtimiz yıl eylül ayında Halk TV'de katıldığı programda Hulusi Akar'a yönelik ağır ithamlarda bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti:

“Hulusi Akar’a bakınca kazı kazan var ya kazı kazan. Biz Hulusi Akar’ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle su akar, Hulusi Akar. Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye’nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek başka sözüm yok. Ben ona diyeceklerimi yüzüne Meclis Genel Kurulu’nda söyledim zaten.”