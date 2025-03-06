AFAD açıkladı: Son 2 yılda yaklaşık 110 bin deprem oldu

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden bugüne kadar Türkiye ve çevresinde yaklaşık 110 bin deprem gerçekleştiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük depremlerden bugüne kadar geçen süreçte Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin depremin kaydedildiğini açıkladı.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye ve çevresinde 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2025 arasındaki deprem aktivitelerine ilişkin ayrıntılı verilere yer verildi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Türkiye'de her üç yılda bir ortalama 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, beş yılda bir 6 üzeri büyüklükte, on yılda bir ise 7 veya daha büyük şiddette depremler yaşanıyor.

AFAD'ın açıklamasında, Türkiye'de yıllık olarak yaklaşık 24 bin depremin incelendiği ifade edilirken, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen iki yıllık sürede bu rakamın yaklaşık 110 bine ulaştığı vurgulandı.

AFAD'ın paylaştığı veriler, Türkiye'nin deprem riskinin boyutlarını ve sürekli teyakkuz hâlinde olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.