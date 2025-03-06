8 ilde dev operasyon! 250 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu

8 il merkezli "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 103 şüpheli yakalandı.

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Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir merkezli, toplam 28 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteler üzerinden 'bungalov ve kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadiyle yatırım' temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak, elebaşısı G.R'nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek, suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak suçlarından aranıyordu."

Şüpheliler hakkında, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olma suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığını bildiren Yerlikaya, operasyon kapsamında, 250 milyon lira değerinde; 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 milyon 500 bin dolar değerindeki kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konulduğunu, operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, vatandaşlara, "Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaadi tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin." uyarısında bulundu.