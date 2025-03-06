Öcalan'ın çağrısı sonrası yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yüzde 69.8 çıktı

Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına dair kamuoyu araştırma şirketi Areda-Survey, yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Türk halkı Öcalan'ın çağrısını olumlu buluyor. Türk halkı terör örgütü PKK'nın silah bırakıp kendini feshedeceğine inanmıyor. "Sınır ötesi operasyon devam etmeli" diyenlerin oranı yüzde 69.8 oldu.

Abone ol

Yusuf Akın'ın Genel Müdürü olduğu Areda-Survey, 28 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde 1220 kişi üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre Öcalan'ın silahların bırakılması ve PKK'nın lağvedilmesi yönündeki çağrısı kamuoyunda olumlu karşılandı. Ancak araştırma sonuçlarına göre Türk halkı terör örgütü PKK'nın silah bırakıp kendini feshedeceğine inanmıyor.

Halkın yüzde 57.5'i Öcalan'ın silah bırakma çağrısını olumlu karşılıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, "Sınır ötesi operasyon devam etmeli" diyenlerin oranı yüzde 69.8 olurken, "PKK'nın adımlarına göre karar alınmalı" diyenler yüzde 18.8 çıkıyor.

Yüzde 11.3'lük bir kesim ise Türkiye'nin operasyonları durdurması gerektiği görüşünde.