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ABD Başkanı Trump, Gazze halkını açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız öldünüz

ABD Başkanı Trump, Gazze halkını açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız öldünüz

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a "son uyarı" dediği bir açıklama yaptı. Gazze halkına da seslenen Trump, "Güzel bir gelecek sizi bekliyor ama rehineleri elinizde tutarsanız değil. Bunu yaparsanız öldünüz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hamas ve Gazze halkına yönelik gözdağı içerikli açıklamalarda bulundu.

"İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum"

Rehinelerin serbest bırakılması koşulunu öne süren Trump "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın; ölülerin bedenlerini derhal iade edin yoksa sizin için her şey biter. İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum. Eğer dediklerimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" ifadelerine yer verdi.

"Gazze'yi terketmenin tam zamanı"

Hamas liderlerine seslenen Trump "Bu sizin için son uyarıdır. Hala bir şansızın varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanı" dedi.

"Bunu yaparsanız öldünüz"

"Ayrıca Gazze halkına" diye ekleyen Donald Trump, Gazzelilere rehineler konusunda istediğini yapmadıkları takdirde öleceklerini belirtti. Trump "Güzel bir gelecek sizi bekliyor ama rehineleri elinizde tutarsanız değil. Bunu yaparsanız öldünüz" dedi.

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