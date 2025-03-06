Hakkari'deki hasta bebek helikopterle Van'a nakledildi

Milli Savunma Bakanlığı, bilinç kapanması yaşayan bir bebeğin Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Hakkari'den Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildiğini duyurdu. Bakanlık, bebeğe acil şifalar diledi.Abone ol
Hakkari'deki hasta bir bebeğin Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Van'daki hastaneye götürüldüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir helikopterle bilinç kapanması yaşayan bir bebeğimizi Hakkari'den Van Eğitim Araştırma Hastanesine tahliye ettik. Minik evladımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.