BIST 10.189
DOLAR 36,43
EURO 39,26
ALTIN 3.415,09
HABER /  GÜNCEL

Sivas'ta iftar vakti korkutan yangın

Sivas'ta bir markette iftar sırasında yazar kasanın patladığı iddiasıyla yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında deodorantların bulunduğu bölümde patlama yaşanırken, alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Abone ol

Sivas'ta bir markette çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki markette, çalışanların iftar yaptığı sırada iddiaya göre yazar kasanın patlaması sonucu yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında deodorantların bulunduğu bölümde patlama meydana geldi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken markette büyük çapta hasar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler için sürpriz karar...
Arda Güler için sürpriz karar...
Çin'den ABD'ye açık mesaj: Her türlü savaşa hazırız!
Çin'den ABD'ye açık mesaj: Her türlü savaşa hazırız!
Bakan Şimşek ve Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü
Bakan Şimşek ve Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü
YPG Öcalan'ı dinlememişti! Terörist Ferhat Abdi Şahin İsrail'e çağrı yaptı
YPG Öcalan'ı dinlememişti! Terörist Ferhat Abdi Şahin İsrail'e çağrı yaptı
AKINCI'nın başarısını ABD takibe aldı: Dengeleri değiştirecek
AKINCI'nın başarısını ABD takibe aldı: Dengeleri değiştirecek
Türkiye ve ABD'den kritik görüşme!
Türkiye ve ABD'den kritik görüşme!
Yeniden Refah’tan ‘Demirtaş’ çağrısı: Bırakın tutuksuz yargılansın!
Yeniden Refah’tan ‘Demirtaş’ çağrısı: Bırakın tutuksuz yargılansın!
AB'den batarya ham maddesi tedarikine 1,8 milyar euro kaynak
AB'den batarya ham maddesi tedarikine 1,8 milyar euro kaynak
ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu!
ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu!
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi
Trabzonspor U19 takımından Avrupa'da büyük başarı!
Trabzonspor U19 takımından Avrupa'da büyük başarı!
Okan Buruk sistem değişikliğine gidiyor
Okan Buruk sistem değişikliğine gidiyor