Sivas'ta iftar vakti korkutan yangın

Sivas'ta bir markette iftar sırasında yazar kasanın patladığı iddiasıyla yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında deodorantların bulunduğu bölümde patlama yaşanırken, alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken markette büyük çapta hasar meydana geldi.

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Sivas'ta bir markette çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki markette, çalışanların iftar yaptığı sırada iddiaya göre yazar kasanın patlaması sonucu yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında deodorantların bulunduğu bölümde patlama meydana geldi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken markette büyük çapta hasar oluştu.