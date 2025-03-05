Yeniden Refah’tan ‘Demirtaş’ çağrısı: Bırakın tutuksuz yargılansın!

Yeniden Refah Parti Sözcüsü Suat Kılıç, Merkez Yönetme Kurulu toplantısından sonra Selahattin Demirtaş hakkında konuştu. "Bırakın tutuksuz yargılansın, bırakın mübarek ramazanda eşinin çocuklarının yanında kalsın," dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’ı araması hakkında konuşan Kılıç, “Selahattin Demirtaş 9 yıldır tutuklu. Düne kadar kendisinden ‘terörist’ diye söz ediliyor, terörist demeyene bile terörist deniliyordu” diye konuştu.

Öyleyse niye hâlâ tutuklu?

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş’ı araması hakkında açıklamalarda bulunan Kılıç, “Selahattin Demirtaş 9 yıldır tutuklu. Düne kadar kendisinden ‘terörist’ diye söz ediliyor, terörist demeyene bile terörist deniliyordu. Bugünlerde özel izinle hastanede eşinin yanında. Ayrıca devlet erkanından da geçmiş olsun telefonları alıyor. Öyleyse niye hâlâ tutuklu? Bırakın tutuksuz yargılansın, bırakın mübarek ramazanda eşinin çocuklarının yanında kalsın. Dilediklerinde yargıyı baskı altına alıp tutuklatıyorlar, dilediklerine de ‘Alo’ deyip hal hatır soruyorlar. Bu arada biz de insani olarak eşine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Temennimiz tutuklu yargılamaların yerini tutuksuz yargılamaların alması ve siyasetin üzerinde yargının demokrasinin kılıcı gibi tutulmamasıdır” şeklinde açıklamalarını sonlandırdı.