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Dışişleri'nden Gazze açıklaması: İmar planının kabul edilmesi memnuniyet verici

Dışişleri'nden Gazze açıklaması: İmar planının kabul edilmesi memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arap Ligi Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden imar planı kabul edildi. Destekliyoruz.'' deildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden imarı planının kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazze'nin yeniden imarı ve Filistinlilerin topraklarında yaşaması girişimlerini destekliyoruz" denildi.

ARAP LİGİ'NİN KARARI

Arap LİGİ Zirvesinde Gazze'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır'ın hazırladığı plana göre Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 53 milyar dolara ihtiyaç var.

FİLİSTİN'İN TÜM BÖLGELERİNDE SEÇİME GİDİLECEK

Gazze'de 4.5 yıl sürecek iki aşamada toplam 400 bin konut ve havalimanı inşa edilecek. Uygun koşullar oluşunca Filistin'in tüm bölgelerinde seçime gidilecek.

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