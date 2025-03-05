Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe arasında 9 Mart Pazar günü oynanacak maçın kadın taraftarlara ücretsiz olacağı bildirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ücretsiz olacağı belirtilerek, "Kadın taraftarlarımız kadın tribünü ve VIP Alt B Tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak bilet yükleyerek stada giriş yapabilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bilet yükleme işlemlerinin Passolig gişelerinden gerçekleştirilebileceği, Passolig kartın vizesi olması gerektiği ve bu biletlerin transfere kapalı olacağı kaydedildi.