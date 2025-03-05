Jose Mourinho uzun yıllar Fenerbahçe'de kalacak mısınız sorusuna yanıt verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, uzun yıllar Fenerbahçe'ed kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya "Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe: Burada 1 yıl daha kontratım var ama şu an tek düşündüğüm şey Fenerbahçe. Buradaki sadakatim." sözleriyle yanıt verdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Kadıköy'de Glasgow Rangers ile oynanacak karşılaşma öncesinde milli stoper Çağlar Söyüncü ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Portekizli teknik adam, iyi takımlara karşı önemli müsabakalar yaptıklarını belirterek "Saha dışında zorluklarla karşılaşmadık. Saha içinde karşılaştık. Saha içinde iyi takımlara karşı oynadık. Rakiplerimize saygı duyduk. Saha içinde problemler yaşadık. 18 maçtır yenilmiyor olma sebebimiz zorluklara karşı gösterdiğimiz ruhtu." ifadelerini kullandı.

Glasgow Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson ile alakalı soruya cevap veren Jose Mourinho, basın toplantısındaki sözlerini şöyle tamamladı:

"Barry Ferguson'ı oyuncu olarak biliyorum. Teknik direktörlük kariyeri hakkında bilgim yok. Kendisi ve kulüp arasındaki duygusal bağ için saygılıyım. Bu bende önemli. Teknik direktör olarak negatif şeylerden bahsedebilirsiniz ama bir önceki teknik adama göre farklı ve zor olacak. Bir önceki teknik direktörleri felsefeye odaklıydı. Futbolda sadece felsefe yetmez, sahada kazanmalısınız. Bizim için zor bir maç olacak ama Rangers için de zor geçecek."

"Biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim"

"Geldiğimde taraftarlara 'Sizin için savaşacağım' dedim, onlara söz verdim. Bunun normal bir mücadele olacağını, adil bir turnuvada her maçı kazanmak olarak düşünmüştüm. Fakat burada birkaç ay geçirdikten sonra bunun biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim."

Okan Buruk'un sözlerine yorum yapmadı

Mourinho, "Jorge Jesus 'Küçük takımlar haftada bir maç oynar' demişti. Okan Buruk ise "Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz.' dedi. Bu sözler için ne diyeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Okan Buruk ve Jesus'un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim."

Fred önemli bir eksik ama

Takımdaki eksiklerle alakalı gelen soruya yanıt veren Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

"Sadece Fred ve Osayi değil, mesela Oğuz Aydın da var. Takım içinde önemli bir oyuncu ve Avrupa listesinde yok. Bu kadar maç oynadığınız zaman sarı kartların birikmesi de kaçınılmaz oluyor. Bizden dört maç az oynamış takımlara karşı bu kartların geçerli olmasını adil bulmuyorum.

Fred son dönemde harika bir performans sergiliyor. Önemli bir eksik ama elimizde Tadic, Mert Hakan, Szymanski, Mert Hakan var. İsmail'in henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü antrenmanda karar vereceğiz ancak hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz zorluklarla çok karşılaştık ancak asla ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz. Ama evet, Fred bizim için önemli bir eksik."

Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'de uzun yıllar kalıp kalmayacağına dair sorulan soruyu da yanıtlayan Jose Mourinho, konuyla alakalı şunları söyledi:

"Burası büyük bir spor kulübü. Burada başarı herkese ait. Birlik olduğumuz zaman er veya geç başarı gelecektir. Şu anda da bunun olduğunu hissediyorum. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe: Burada 1 yıl daha kontratım var ama şu an tek düşündüğüm şey Fenerbahçe. Buradaki sadakatim."

Çağlar Söyüncü: "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız"

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, güçlü bir ekibe karşı zor bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Taraftarın desteğine ihtiyaç duyacaklarını aktaran Çağlar, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz, biz de güçlü bir takımız. Hocamız bu konuda taktik uzmanı olduğundan rakibin neler yapıp yapamayacağını bize anlatıyor. Son zamanlarda oynayan oynamayan herkes iyi işler yapıyoruz. İyi bir çıkışımız var, taraftarımızın gücüyle yarın inşallah güzel sonuç alacağız." diye konuştu.

Takımdaki herkesin elinden geleni yaptığının altını çizen Çağlar, "Skriniar çok tecrübeli bir oyuncu, bize güç kattı. Onun gelmesi Diego da aynı şekilde oda çok iyi çalışıyor. Kısa süre sonra bizimle olacak. Güzel rekabetin pozitif sahaya yansıdığını düşünüyorum. Takım halinde iyi savunma yapıyoruz. Son 3 maçta ilk yarılarda şut çektirmedik. Sadece bir stoperin yapabileceği bir şey değil bu. En uçtaki oyuncudan başlıyor savunma. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz, önceliğimiz de zaten bu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah daha böyle çok maçlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene daha fazla maç oynama şansım oldu. Fenerbahçe'yi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaşımız ilerliyor, bizden sonrakilere iyi örnek olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe olarak 3 kupaya da talibiz. Hocamızın kariyerini kupalarını anlatmaya gerek yok. Tüm kupaları almak istediğini söyledi bize. Bu durum bizleri ayrıca motive ediyor. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buna gücümüz var, taraftarın inancı da var. Şu an Türkiye Kupası ve lige mola verdik, tüm odak noktamız Avrupa Ligi."