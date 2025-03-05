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İsrail ordusu Türkçe hesap açtı sözcüsü çete kurucusu çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu Türkçe hesap açtı sözcüsü çete kurucusu çıktı

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusunun yeni açtığı X hesabıyla Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan eski Avrupa masası komutanı İranlı-Yahudi asıllı Arye Shalicar, "eski bir gangster" çıktı.

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İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan Shalicar'ın eski bir çete üyesi olduğunu, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

İsrail ordusu, X sosyal medya sitesinde Türkçe paylaşımlarda bulunmak için "IDF Türkçe" ismiyle yeni bir hesap açtı.

Hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Shalicar yaptı.

The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum. Her türlü şey. Genelde çetelerin yaptığı şeyler. Bunları yazarsanız insanlar anlayabilir." ifadeleri aktarılmıştı.

Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilerek, Shalicar'ın yaşadığı çevrede eğitim almanın hoş karşılanmamasından dolayı çete arkadaşlarından gizlice okuduğu kaydedilmişti.

1 kişiyi bıçakladı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştı

Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" aktarıldı.

Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi.

Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde "vadedilmiş topraklar"dan bahsettiği ve kendisini "sapına kadar siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.

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