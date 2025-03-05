BIST 10.012
DOLAR 36,44
EURO 39,05
ALTIN 3.419,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Artvin'de minibüs tıra çarptı! Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı

Artvin'de minibüs tıra çarptı! Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı

Artvin'in Hopa ilçesinde yolcu minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Abone ol

Artvin Caddesi Yanmış Köprü mevkisinde Yaşar K'nin kullandığı 08 D 5020 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü ve yolculardan Fatih H, Ersin Ö, Azra K, Meryem H, Naime T, Zekeriya D, Rezan G, Levent A, Zekiye T, Fatih Ş. ve Hanife Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatih H. ve Ersin Ö'nün Rize'deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TotalEnergies ve Digiturk, Club TotalEnergies üyelerine özel kampanya düzenliyor
TotalEnergies ve Digiturk, Club TotalEnergies üyelerine özel kampanya düzenliyor
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel’in montunu biri mi bıraktı?
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel’in montunu biri mi bıraktı?
Akbank'tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı
Akbank'tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan 4Terörsüz Türkiye' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan 4Terörsüz Türkiye' açıklaması
Rekabet Kurulu’ndan Maçkolik’e 13 milyon TL’lik ceza
Rekabet Kurulu’ndan Maçkolik’e 13 milyon TL’lik ceza
Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik Yunan adalarını ıssız bıraktı
Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik Yunan adalarını ıssız bıraktı
Beşiktaş Slavko Vincic için resmen başvurdu
Beşiktaş Slavko Vincic için resmen başvurdu
Avustralya'da camiye yönelik tehdit mesajları paylaşan çocuk gözaltına alındı
Avustralya'da camiye yönelik tehdit mesajları paylaşan çocuk gözaltına alındı
Bayram ikramiyesi torba yasaya giriyor! Emeklilere 5 farklı zam formülü
Bayram ikramiyesi torba yasaya giriyor! Emeklilere 5 farklı zam formülü
Üçüncü cemre toprağa düştü
Üçüncü cemre toprağa düştü
Eczacıbaşı çeyrek finalde Volley Milano'ya direnemedi
Eczacıbaşı çeyrek finalde Volley Milano'ya direnemedi
LeBron James tarih yazmaya devam ediyor
LeBron James tarih yazmaya devam ediyor