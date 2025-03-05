Rekabet Kurulu’ndan Maçkolik’e 13 milyon TL’lik ceza

Rekabet Kurulu, Maçkolik İnternet Hizmetleri A.Ş.'nin müşteri kısıtlaması ve bayileri arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 13 milyon TL idari para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Şirketin reklam politikalarının rekabet kurallarına aykırı olduğu belirtilirken, şeffaf bir reklam politikası uygulaması için yeni yükümlülükler getirildi. Maçkolik’in karara itiraz hakkı bulunuyor.

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Rekabet Kurulu, Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 13 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Maçkolik’in reklam alanlarının satışında müşteri kısıtlaması getirdiği ve bayileri arasında ayrımcılık yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şirketin mobil uygulamaları ve internet sitelerindeki reklam politikalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu belirlendi.

Bu doğrultuda, Maçkolik’e reklam satışında müşteri kısıtlaması uyguladığı gerekçesiyle 7,4 milyon TL, online reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında hakim durumunu kötüye kullanarak ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 5,5 milyon TL olmak üzere toplamda 13 milyon TL idari para cezası verildi.

ŞEFFAF REKLAM POLİTİKASI ŞARTI

Kurul, ayrıca Maçkolik’e reklam alanlarında şeffaf bir politika benimsemesi ve sabit ihtimalli bahis oyunlarına yönelik yönlendirmelerde tarafsız bir sıralama sistemi oluşturması yönünde yükümlülükler getirdi.

Rekabetin korunması ve sektörde adil bir ortam sağlanması amacıyla alınan karar, Maçkolik’in itiraz hakkının bulunduğu belirtilerek kamuoyuyla paylaşıldı.