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Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik Yunan adalarını ıssız bıraktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik Yunan adalarını ıssız bıraktı

 Ege Denizi'nde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Yunan adalarında sokaklar ıssız hale gelirken halk, olası büyük bir depreme karşı endişe içinde bekleyişini sürdürüyor.

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Yamurgi Adası ile dünyanın en çok ziyaret edilen turizm noktalarından biri olan Santorini'de art arda yaşanan sarsıntılar belirsizliği artırırken günlük yaşam da bu tedirgin atmosferden etkileniyor.

 Binlerce sarsıntı kaydedildi

Yunanistan Sismoloji Enstitüsüne göre, son haftalarda 12 binden fazla depremin kaydedildiği Ege Denizi'ndeki sarsıntıların bazıları 5 büyüklüğünü aşarken depremler, özellikle Yamurgi ve Santorini başta olmak üzere, çevredeki adalarda da hissediliyor.

Uzmanlar, bu hareketliliğin olağan sismik faaliyetlerden kaynaklanabileceğini belirtse de halk arasında büyük bir depremin habercisi olabileceği yönünde kaygı oluşuyor.

Kış aylarında zaten daha sakin olan Yamurgi ve Santorini, sarsıntılar nedeniyle daha da ıssız bir hale gelirken halkın bir kısmı evlerinden çıkmamayı tercih ediyor.

 Turizmciler tedirgin

Ana geçim kaynağı turizm olan Santorini ve Yamurgi'de otel sahipleri ve işletmeciler yaz sezonu için endişeleniyor. Son dönemde Santorini'de artan rezervasyon iptalleri ada ekonomisini olumsuz etkilerken yetkililer, turizm sektörünün bu süreçten minimum zarar görmesi için çeşitli teşvikler ve destekler üzerinde çalışıyor.

Hükümet, bölgedeki yapıların dayanıklılığını kontrol etmek ve büyük bir depreme karşı acil durum planlarını devreye sokmak için çalışmalarına devam ediyor.

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