Kedi ve köpeklerde çiplendirme süresi uzatıldı

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar mikroçiple kimliklendirerek kayıt altına aldırmak zorunda olacak. Daha önce 2022'de sona eren mikroçiplendirme süreci, yeni düzenlemeyle tekrar uzatılmış oldu.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025’e kadar mikroçiple kimliklendirerek kayıt altına aldırmak zorunda. Yönetmelikle birlikte barınaklar "hayvan bakımevi" olarak adlandırılacak, sahiplendirilen hayvanların takibi sıkılaştırılacak ve denetimler artırılacak. Evcil hayvan sahipleri, ölüm ve kayıp durumlarını belirlenen süre içinde yetkililere bildirmekle yükümlü olacak.

BARINAKLAR "HAYVAN BAKIMEVİ" OLARAK ADLANDIRILACAK

Düzenleme kapsamında "barınak" ibaresi, "hayvan bakımevi" olarak değiştirildi. Böylece, hayvanların korunması ve sahiplendirilmesine yönelik hukuki çerçeve, hayvan hakları yasasına uygun hale getirildi.

SAHİPLENDİRME VE SORUMLULUKLAR NETLEŞTİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, yerel yönetimler, özel hayvan yaşam evleri ve gerçek/tüzel kişiler tarafından sahiplenilen hayvanların Bakanlık kayıt sistemine işlenmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, sahiplenilen hayvanların ölüm ve kayıp bilgileri il/ilçe müdürlüklerine belirlenen süreler içinde bildirilmek zorunda olacak.

Özel hayvan yaşamevleri, sahiplendikleri hayvanların bakımından sorumlu olacak ve bu hayvanları terk edemeyecek, sahiplendiremeyecek veya izin verilen kapasitenin üzerinde barındıramayacak.

MİKROÇİP UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ

Düzenlemeye göre, mikroçip uygulaması omurga hastalıklarına yatkın ırklarda sağ/sol arka bacak veya sternum bölgesi deri altına da yapılabilecek. Bu sayede farklı anatomik yapıya sahip hayvanlar için daha uygun mikroçip yerleştirme yöntemleri uygulanabilecek.

KİMLİKLENDİRME VE KAYIT ZORUNLULUĞU

Sahipsiz hayvanlar, hayvan bakımevleri aracılığıyla sahiplendirildiğinde, sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına işlenecek.

Evcil hayvan sahipleri ise, ölüm halinde 30 gün, kayıp durumunda ise 7 gün içinde il/ilçe müdürlüğüne veya yetkili kuruluşlara bilgi vermekle yükümlü olacak.

Tüm kedi ve köpek sahipleri, belirlenen tarihe kadar hayvanlarını kimliklendirerek kayıt altına almak için il/ilçe müdürlüklerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara beyanname ile başvuruda bulunmak zorunda.

DENETİMLER ARTACAK

Gerekli görüldüğü durumlarda, Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan sahiplerinden ek bilgi ve belge talep edebilecek. Bu düzenlemeyle, kayıt dışı hayvan sahiplenmenin ve terk edilmenin önüne geçilmesi hedefleniyor.