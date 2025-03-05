Akaryakıta bir indirim daha geliyor! Tabela değişiyor, depoları doldurmak için bekleyin
Dün benzinin litresine 1 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Yeni indirim yolda... Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.Abone ol
Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.
NTV'de yer alan habere göre İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakası
Benzin: 45.39 TL/LT
Motorin:46.65 TL/LT
LPG:27.59 TL/LT
İstanbul Avrupa yakası
Benzin:45.24 TL/LT
Motorin:46.54 TL/LT
LPG:26.99 TL/LT