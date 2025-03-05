BIST 10.008
DOLAR 36,44
EURO 38,94
ALTIN 3.417,60
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Abone ol

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'dan İsrail çağrısı
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'dan İsrail çağrısı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Sigara fiyatlarına dev zam: En ucuzu 75 lira
Sigara fiyatlarına dev zam: En ucuzu 75 lira
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj peşinde: Önemli eksikler var
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj peşinde: Önemli eksikler var
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker'den AK Parti iddialarına cevap
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker'den AK Parti iddialarına cevap
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
Öcalan’ın çağrısına Kandil’den net yanıt: ‘Kimsenin şüphesi olmasın’
Öcalan’ın çağrısına Kandil’den net yanıt: ‘Kimsenin şüphesi olmasın’
Sacha Boey Türkiye'ye dönebilir! Süper Lig devi transfer girişimlerine başladı
Sacha Boey Türkiye'ye dönebilir! Süper Lig devi transfer girişimlerine başladı
Erdoğan tüm bakanlara talimat verdi! Teyakkuz halinde olun
Erdoğan tüm bakanlara talimat verdi! Teyakkuz halinde olun
Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi
Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi
14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu