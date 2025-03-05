BIST 9.898
DOLAR 36,45
EURO 38,77
ALTIN 3.423,24
HABER /  GÜNCEL

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'dan İsrail çağrısı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'dan İsrail çağrısı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, İsrail'e Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için baskı yaparak yasal ve ahlaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Abone ol

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Suriye'nin haklarını destekleyerek, İsrail'e Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için baskı yaparak yasal ve ahlaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara, İsrail’in düşmanca genişlemesinin sadece Suriye'nin egemenliğinin ihlali olmadığını aynı zamanda tüm bölgede güvenlik ve barış için doğrudan bir tehdit olduğunu vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Sigara fiyatlarına dev zam: En ucuzu 75 lira
Sigara fiyatlarına dev zam: En ucuzu 75 lira
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj peşinde: Önemli eksikler var
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj peşinde: Önemli eksikler var
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker'den AK Parti iddialarına cevap
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker'den AK Parti iddialarına cevap
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
Öcalan’ın çağrısına Kandil’den net yanıt: ‘Kimsenin şüphesi olmasın’
Öcalan’ın çağrısına Kandil’den net yanıt: ‘Kimsenin şüphesi olmasın’
Sacha Boey Türkiye'ye dönebilir! Süper Lig devi transfer girişimlerine başladı
Sacha Boey Türkiye'ye dönebilir! Süper Lig devi transfer girişimlerine başladı
Erdoğan tüm bakanlara talimat verdi! Teyakkuz halinde olun
Erdoğan tüm bakanlara talimat verdi! Teyakkuz halinde olun
Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi
Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi
14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
ABD Başkanı Trump: Zelenskiy anlaşma için hazırım dedi
ABD Başkanı Trump: Zelenskiy anlaşma için hazırım dedi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Genç çift öldü, bir haftalık bebek ağır yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Genç çift öldü, bir haftalık bebek ağır yaralı