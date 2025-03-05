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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Genç çift öldü, bir haftalık bebek ağır yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Genç çift öldü, bir haftalık bebek ağır yaralı

 Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde beton bariyerlere çarpan otomobildeki evli çift öldü, bebekleri yaralandı.

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Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişelerinde beton bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Yonca Güngör (33) ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralandı, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, anne ile bebeği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yonca Güngör, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bebeğin tedavisi ise sürüyor.

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