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14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu

Düzce'de 14 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.Olayla ilgili 2'si çocuk 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde ağaçlık alanda bir çocuğun hareketsiz halde olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde yatan ve isminin Ahmet Kafkas Keleş (14) olduğu öğrenilen çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Keleş'in vücudunda tüfek saçmasına ait olduğu değerlendirilen yara izleri tespit edildi. Bölgede yapılan incelemede ise 1 av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili 2'si çocuk 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü muay thai sporcusu olduğu öğrenilen Keleş için taziye mesajı yayımladı.

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