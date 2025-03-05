Telefonu ve eşyaları bulunmuştu! Ece Gürel nerede? Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları gece saatlerinde de sürdü.

Gürel'in son görüldüğü Belgrad Orman'ında yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Şu ana kadar orman içerisinde yaklaşık 28 kilometrelik bir alanda arama ve tarama çalışmasını tamamlayan ekiplere, iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de eşlik ediyor.

Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu öğrenildi.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuştu.