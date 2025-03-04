A Milli Futbol Takımı 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.

2 ülke ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda karşılaşacak iki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.