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TFF, 26. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, 26. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Çaykur Rizespor - Alanyaspor, Kasımpaşa - Galatasaray ve Konyaspor - Trabzonspor maçlarına ait konuşmalar paylaşılırken, Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasında verilen penaltı kararlarının detayları da ortaya çıktı.

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Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı. 

Görüntülerde Çaykur Rizespor - Alanyaspor, Kasımpaşa-Galatasaray ve Konyaspor - Trabzonspor maçının konuşmaları yer aldı. 

KASIMPAŞA - GALATASARAY

Galatasaray'ın penaltısı

VAR: "Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı."

Hakem: "Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor."

VAR: "Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı."

Hakem: "Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı."

VAR: "Kesinlikle kart yok."

Kasımpaşa'nın penaltısı;

VAR: "Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bana en iyi görüntüyü göster."

Operatör: "Açık."

VAR: "Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi oyuncunun davranışına bak. Aksiyonun sonunda 2 elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor."

Hakem: "Bana başka bir açı verebilir misin?é

VAR: "İki eli üstünde bu aksiyon yüzünden devam edemiyor."

Hakem: "Başka açı lazım. Tamam."

VAR: "Kart yok, çünkü gol atma olasılığı yok. Ama topu kontrol edebilirdi."

Hakem: "Penaltı veriyorum, toptan bağımsız olduğu için sarı kart veriyorum."

VAR: "26 numaraya aşağıdan tuttuğu için sarı kart."

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