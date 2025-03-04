Zelensky geri adım attı: Trump'ın güçlü liderliğinde çalışmaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Beyaz Saray'daki tartışmanın ardından, "İşleri düzeltmenin zamanı geldi. Ukrayna, ABD ile masaya oturmaya hazır" dedi.

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Geçtiğimiz cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda iki lider, dünyanın gözü önünde uzun süre tartıştı. Dünya kamuoyunda geniş yer edinen tartışma sonrası İngiltere'ye giden Zelensky, Avrupalı liderlerden de istediği tam desteği alamadı.

Yaşananların ardından açıklama yapan Zelensky, Trump'a zeytin dalı uzattı.

"İŞLERİ DÜZELTMENİN ZAMANI GELDİ"

"Cuma günü Washington'daki Beyaz Saray'da yaptığımız toplantı, olması gerektiği gibi gitmedi. Bu şekilde olması üzücü. İşleri düzeltmenin zamanı geldi." diyen Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRUMP'IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Trump Ukrayna'ya askeri yardımları durdurduğunu açıklarken, Zelenskiy ise geri adım atmak zorunda kaldı. Zelenskiy yaptığı açıklamada pişman olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.

TRUMP: "BARIŞ İSTEMİYOR, BUNA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ"

Beyaz Saray'da yaşananların ardından Zelensky'nin "Rusya ile savaşın sona ermesi çok uzak bir ihtimal" ifadeleri ABD Başkan Trump'ı kızdırmıştı.

Trump, Zelensky hakkında sert ifadeler kullanmıştı:

Bu, Zelensky'in yapabileceği en kötü açıklamalardan biri. Amerika, bu duruma daha fazla tahammül etmeyecek..

Söylediğim şey tam olarak buydu: Bu adam barış istemiyor. Amerika ve Avrupa'nın desteğini aldığı sürece savaşın sürmesini istiyor.