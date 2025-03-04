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Polis Nihat Karakoca'nın şehit edilmesiyle ilgili 16 yıldır aranan kişi yakalandı

Polis Nihat Karakoca'nın şehit edilmesiyle ilgili 16 yıldır aranan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, 13 Haziran 2009'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı kavgaya müdahale sırasında, polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğunu, 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 2 vatandaşın ise yaralandığını anımsattı.

Olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R'nin Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandığını aktaran Yerlikaya, Şanlıurfa Valisini, Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT Timlerini tebrik etti.

Yerlikaya,"Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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