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Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmayı kadın taraftarların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz izleyebileceği bildirildi.

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Bordo-mavili kulübün açıklamasında "Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 27. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının biletleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Kadın taraftarlarımıza özel ücretsiz biletler, doğu tribünleri ve kale arkaları üst bloklar için geçerli olacaktır." ifadesine yer verildi.

Biletlerin Meydan ve Stadyum Passolig gişelerinden temin edilebileceği, Passolig kartın zorunlu olduğu kaydedildi.

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