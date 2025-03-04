Fahri Kur'an kursu öğreticilerinden hükümete kadro çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet etmiş Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticileri, kadro ve özlük haklarının verilmesi için sosyal medyada iktidara çağrı yaptı.

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FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ 657’ye tabi olarak ek ders ücret karşılığında bir yılda 2 defa KPSS+dhbt+mülakat puanı ve belirli belgelerle yıllardır atama şartlarını taşıyarak kadro ve özlük haklarından yoksun bırakılarak hizmet ediyor.

Fahri öğreticiler, seslerini sosyal medyada açtıkları "#FahriKuranKursuÖğreticilerineKadroŞart" etkiketi altında duyurdular.

Fahri (geçici) kur'an kursu öğreticilerinde hükümete çağrı

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE 15 yıldır #KADRO ve özlük HAKLARI Neden verilmiyor?

2013den 2018 yılına kadar ve 2024 yılında neden KuranKursuÖğreticisi kadroya alımı yapılmadı sadece imam alımı yapıldı

2015 ve 2022’de vekil imamlara TBMM tarafından iki defa kadro verilirken FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ neden sürekli kapsam dışı bırakıldı neden kadro verilmedi

2018’de ücretli öğretmenlere,1 milyon taşerona kadro verildi .lakin Fahri öğreticiler kapsam dışı bırakıldı

2018’de verilen Cumhurİttifakı #KadroSözü Neden Tutulmuyor üzerinden 7 yıl geçti bu söz ne zaman tutulacak?

2025 yılı aile bakanlığında çalışan ek derslilere kadro veriliyor CUMHURBAŞKANI kararnamesi ile ama FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ kapasam dışı bırakılıyor neden???

Görevde olup olmamaya bakılmadan SGK prim baz alınarak yılların birikimine kadro hakları verilmelidir.Sigortaları 30 güne tamamlanarak emeklilik hakkı sağlanmalıdır.

#FahriKuranKursuÖğreticilerineKadroŞart