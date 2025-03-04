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Niğde'de doktoru daha önce ameliyat ettiği hasta bıçakladı

Niğde'de doktoru daha önce ameliyat ettiği hasta bıçakladı

Niğde'de bir hasta tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı. Acilde tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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