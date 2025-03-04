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Fenerbahçe Beko aldığı ribaunt sayısıyla THY Avrupa Ligi'nde rekora ortak oldu

Fenerbahçe Beko aldığı ribaunt sayısıyla THY Avrupa Ligi'nde rekora ortak oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendiği 17. hafta erteleme maçında 30 hücum ribaundu alarak tarihi bir performansa imza attı. Beko, 30 hücum ribaundu alarak bu alanda CSKA Moskova'nın rekorunu egale etti.

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Sarı-lacivertli ekip, Paris Basketbol'u deplasmanda yenerek Avrupa Ligi'nde 18. galibiyetini elde etti.

Bu sezon organizasyonda ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmada 30 hücum ribaunduna ulaşarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaundu alan Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu.

Müsabakada forma giyen 11 sarı-lacivertli basketbolcudan 10'u, hem savunmada hem de hücumda ribaunt almayı başardı. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, söz konusu mücadelede 20 de savunma ribaundu aldı.

CSKA Moskova, 2020-2021 sezonunda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-87 yendiği maçta 30'u hücumda 30'u da savunmada olarak üzere toplam 60 ribaunt almıştı.

THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaunduna ulaşan 5 takım şöyle:

1. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova (30)

2. Panathinaikos (26)

3. Partizan, Unicaja Malaga (25)

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