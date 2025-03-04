Bakanlık üç oyuncağın satışını yasakladı!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden üç çocuk oyuncağının sağlık riski taşıdığını belirterek, satışlarını yasakladı ve piyasadan toplatma kararı aldı.

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Ticaret Bakanlığı, piyasalarda satılan çocuk oyuncaklarının güvenliğiyle ilgili denetimlerini sürdürüyor. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda üç farklı oyuncak ürününün sağlığa zararlı olduğu tespit edildi. Bakanlık, bu oyuncakların kullanımının çocuklar için risk taşıdığını belirterek piyasadan toplatılmasına ve satışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Bu karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, ailelerin çocuk sağlığını tehdit edebilecek oyuncaklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, güvenilirliği test edilmemiş ürünlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

ÇOCUK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN OYUNCAKLAR TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetim çalışmaları kapsamında kimyasal ve fiziksel analizler yapılarak oyuncakların güvenliği test ediliyor. Son denetimler sonucunda üç oyuncak ürününde ciddi sağlık riskleri tespit edildi.

Tespit edilen riskler:

Oyuncaklarda yüksek oranda zararlı kimyasal madde bulunması

Çocukların solunum sistemine zarar verebilecek toksik maddeler içermesi

Oyuncakların küçük parçalarının koparak boğulma riski oluşturması

Bu tehlikeler nedeniyle söz konusu oyuncakların piyasadan toplatılmasına ve kullanımının yasaklanmasına karar verildi.