Ramazan kolisi yardımıyla davalık olmaktan kurtuldu

Diyarbakır'da geçen yıl annesine ait evin kiracısını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, kiracının talebi üzerine 13 aileye Ramazan kolisi yardımı ulaştırarak yargılanmaktan kurtuldu.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna geçen yıl 5 bin 55, bu yılın ilk 2 ayında ise 863 soruşturma dosyası ulaştı.

14 aylık sürece ilişkin dosyalarda uzlaştırma teklifi kabul edilen 2 bin 659 dosyanın 2 bin 446'sı olumlu, 144'ü olumsuz sonuçlanırken, 69'unda ise kısmi uzlaşma sağlandı. Bazı dosyaların taraflara ulaşılamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Bu dosyalardan birinde de şüpheli, müştekinin talebi üzerine ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımında bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir binada kiracı olan S.Ç.A, 27 Temmuz 2024 günü ev sahibinin oğlu M.N'nin kapısına gelerek evden çıkması yönünde kendisini tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine M.N. hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

Tarafların uzlaşmayı kabulü yönündeki beyanı üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nedim Yaz tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Gani Alkan, şüpheli ve müştekiyle görüştü.

Şüpheli M.N, tehdit ettiği S.Ç.A'nın uzlaşmak için kendisine sunduğu, ihtiyaç sahibi 13 aileye Ramazan kolisi şeklinde gıda yardımında bulunması şartını kabul etti.

Diyarbakır'da tespit edilen 13 aileye yardım kolilerini ulaştıran M.N, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtulmuş oldu.