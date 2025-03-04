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MHP bu hafta da Grup Toplantısı yapmayacak

MHP bu hafta da Grup Toplantısı yapmayacak

MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle TBMM'deki grup toplantıları bir kez daha ertelendi. Son olarak 28 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantının ardından Şubat ayı boyunca iptaller yaşanırken, Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili dikkatler, önümüzdeki süreçteki gelişmelere çevrildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları nedeniyle TBMM’de bu hafta da grup toplantısı düzenlenmeyecek.

MHP'nin TBMM’deki son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleştirilmişti. Bahçeli’nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 4, 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde de grup toplantıları iptal edilmişti. Anadolu Ajansı’nın paylaştığı TBMM salı gündeminde, MHP grup toplantısına yine yer verilmedi.

TEDAVİ SÜRECİ TAMAMLANDI, MESAİYE DÖNÜŞ BEKLENİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Partiden 19 Şubat’ta yapılan açıklamada, Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ancak grup toplantılarının art arda iptal edilmesi, kamuoyunda Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

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