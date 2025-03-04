Gemi adamları iaşe bedeli 325 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen gemi adamlarına ödenecek günlük iaşe bedeli, 230 liradan 325 liraya çıkarıldı. Yeni tutar, sahil bölgeleri ve göllerde çalışan gemi personeli için geçerli olacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen gemi adamlarına ödenecek günlük iaşe bedeli, yapılan yeni düzenlemeyle 230 liradan 325 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, 19 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı. Kurul, sahil bölgeleri ve göllerde görev yapan gemi adamlarının iaşe bedelinin artırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, gemide iaşe servisi kurulmamış gemi adamlarına günlük ödenecek nakdi iaşe bedeli net 325 lira olacak. Daha önce bu tutar 230 lira olarak uygulanıyordu.