BIST 9.906
DOLAR 36,49
EURO 38,31
ALTIN 3.400,95
HABER /  GÜNCEL

Gemi adamları iaşe bedeli 325 lira oldu

Gemi adamları iaşe bedeli 325 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen gemi adamlarına ödenecek günlük iaşe bedeli, 230 liradan 325 liraya çıkarıldı. Yeni tutar, sahil bölgeleri ve göllerde çalışan gemi personeli için geçerli olacak.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen gemi adamlarına ödenecek günlük iaşe bedeli, yapılan yeni düzenlemeyle 230 liradan 325 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, 19 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı. Kurul, sahil bölgeleri ve göllerde görev yapan gemi adamlarının iaşe bedelinin artırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, gemide iaşe servisi kurulmamış gemi adamlarına günlük ödenecek nakdi iaşe bedeli net 325 lira olacak. Daha önce bu tutar 230 lira olarak uygulanıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı
Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-şubat döneminde yüzde 14,2 daraldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-şubat döneminde yüzde 14,2 daraldı
Dolar ve Euro'da günün rakamları!
Dolar ve Euro'da günün rakamları!
Tunceli'de kar yağışı: 131 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı: 131 köy yolu ulaşıma kapandı
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
Galatasaray'da Okan Buruk o iddialara sert çıktı! İstifa çağrılarına yanıt
Galatasaray'da Okan Buruk o iddialara sert çıktı! İstifa çağrılarına yanıt
Özel'den Köseler'in tutuklanmasına tepki
Özel'den Köseler'in tutuklanmasına tepki
İstanbul'a bahar havası geliyor! Meteoroloji uzmanı açıkladı
İstanbul'a bahar havası geliyor! Meteoroloji uzmanı açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katılıyor
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katılıyor
Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi misillemesi
Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor! Bakan Kurum: Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim
Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor! Bakan Kurum: Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim
İndirim geldi, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu!
İndirim geldi, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu!