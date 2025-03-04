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Özel'den Köseler'in tutuklanmasına tepki

Özel'den Köseler'in tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasını eleştirerek, sürecin hukuki değil siyasi bir tercih olduğunu belirtti. Özel, "Sabaha karşı gözaltına alınan ve kaçma şüphesi olmayan seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması, adaletin siyasallaştığının en açık göstergesidir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel, sürecin siyasi bir güç gösterisine dönüştüğünü belirterek, iktidarın adaleti siyasallaştırdığını vurguladı.

Özel, "Beykoz'da halkın iradesiyle seçilen, adresi belli ve 65 yaşındaki bir belediye başkanını sabaha karşı evinden gözaltına almak, dört gün boyunca gözaltında tutmak ve kaçma şüphesi olmamasına rağmen tutuklatmak, tamamen siyasi bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

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İktidarın bu yaklaşımıyla Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını zedelediğini savunan Özel, adaletin her geçen gün biraz daha çürütüldüğünü ve muhalefete düşman hukuku uygulandığını belirtti. "Bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, sandığı milletin önüne getireceğiz ve Türkiye'nin önünü tıkayan bu darbe ittifakının daha fazla ülkenin üzerine karabasan gibi çökmesine izin vermeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

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