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Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

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Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yönelik gümrük tarifelerinin bugün başlayacağına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Kanada'nın, bu haksız kararın cevapsız kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Trudeau, "Amerikan gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde Kanada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere buna yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verecek." ifadesini kullandı.

Trudeau, ABD'nin bu ticari eylemini geri çekene kadar Kanada'nın tarifelerinin yürürlükte kalacağını belirterek, "ABD tarifelerinin sona ermemesi halinde çeşitli tarife dışı önlemleri takip etmek için eyaletler ve bölgelerle aktif ve devam eden görüşmeler içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugün başlayacağını bildirmişti.

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