İndirim geldi, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu!

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlar, şimdi de indirim dalgasıyla devam ediyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar? Sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip ederken depoyu doldurmak için indirim ve zamları araştırıyor.

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on olarak indirim geldi ve akaryakıtta tekrar tabela değişti. Fiyatlar gece yarısı itibarıyla yeniden belirlendi. 4 Mart 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine zam ya da indirim geldi mi? Araç sürücüleri bu soruların yanıtını araştırırken son olarak akaryakıtta bir indirim gerçekleşti. İndirimler, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gelmeye başladı. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte detaylar...

MOTORİNDEN SONRA BENZİNE DE İNDİRİM GELDİ

27 Şubat'ta motorine gelen 1 lira 43 kuruşluk indirim sonrası bu defa da benzinde akaryakıt tabelası değişti.

4 Mart Salı günü 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 15 kuruş indirim geldi. Böylece ortalama 46-47 lira arasında satışa sunulan benzinin litre fiyatı, 45-46 TL bandına gerilemiş oldu.

4 MART 2025 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıta gelen indirimin ardından tabelalardaki fiyatlarda da değişiklik oldu. İşte 4 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 45.28 TL

İstanbul (Anadolu): 45.13 TL

Ankara: 45.82 TL

İzmir: 46,20 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 46.58 TL

İstanbul (Anadolu): 46.47 TL

Ankara: 47.29 TL

İzmir: 47.66 TL

GÜNCEL OTO GAZ FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 27.59 TL

İstanbul (Anadolu): 26.99 TL

Ankara: 27.49 TL

İzmir: 27.34 TL

Yeni yılın başında üst üste zam gelen akaryakıt fiyatlarında indirim dalgası devam ediyor. Motorinin ardından bu kez benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim geldi. İşte 4 Mart Salı günü saat 00.01 itibariyle benzin, motorin ve LPG fiyatları...