MHP lideri Devlet Bahçeli, Yılmaz Erdoğan'ı aradı! Neler konuşuldu?

MHP lideri Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ı aradı. İki isim yaptıkları görüşmede, birbirlerine teşekkür ve tebriklerini sundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

EKOL TV'nin aktardığına göre görüşmede Yılmaz Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bu teşekküre karşı ise MHP liderinden dikkat çeken bir karşılık geldi. Bahçeli, Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisini beğenerek takip ettiğini belirtti.

Ayrıca Bahçeli, sanatçının dizide canlandırdığı karakterin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, başarılı performansından dolayı tebrik etti.