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Başakşehir, Sivasspor engelini tek golle geçti

Başakşehir, Sivasspor engelini tek golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Net Global Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Deniz Türüç’ün 9. dakikada attığı golle 2 maç sonra galibiyet alan Başakşehir, 36 puanla 7. sıraya yükselirken, Sivasspor 24 puanda kalarak düşme hattına geriledi.

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Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 9'uncu dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Trendyol Süper Lig'de 2 maç aradan sonra galip gelen Rams Başakşehir, Süper Lig'de 36 puanla 7'nci sırada yer alırken; Net Global Sivasspor ise 24 puanda kaldı ve 16'ncı sıraya gerileyerek düşme hattında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Rams Başakşehir, Bellona Kayserispor deplasmanına konuk olacak, Net Global Sivasspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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